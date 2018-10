Amts: il 16 l'assemblea in Comune per definire la situazione Si discuterà del patrimonio, del servizio e della conferma del cda

Convocata per il 15 ottobre, prima chiamata alle 23, e dunque si terrà il giorno dopo l'assemblea di Amts per definire la situazione all'indomani della sentenza della Corte di Cassazione. Oltre alla presa d'atto della sentenza che revoca il fallimento della partecipata la discussione sarà incentrata sulla questione del patrimonio aziendale e sul servizio, e poi sulla eventuale conferma del cda, ci sarà dunque un chiarimento su quelle che saranno le sorti dell'azienda che ad oggi, seppur solo formalmente, è tornata in vita, e, in teoria, in regime di concordato preventivo.

Nei giorni scorsi la conferenza dell'ex sindaco Fausto Pepe, che aveva difeso il suo operato contestando varie azioni all'amministrazione Mastella, dalla scelta di no costituirsi contro il ricorso della curatela alla sentenza della Corte d'Appello al non menzionare l'Amts nel bilancio consolidato 2017 fino all'affidamento alla ditta privata Trotta del servizio del trasporto pubblico locale.

Una ricostruzione contestata, indirettamente, dalla maggioranza con il consigliere Sguera che citando parti della sentenza della Cassazione in cui per i giudici della Suprema Corte sarebbe corretta la valutazione del Tribunale di Benevento relativa allo stato di insolvenza dell'azienda.

Se ne saprà di più dopo l'assemblea del 16 dunque, con il Comune che di fatto dovrà decidere della partecipata.