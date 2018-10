Gazebo del Meetup Partecipazione a 5 Stelle Oggi e Domani nei giardini del museo Arcos al Corso Garibaldi

Oggi e domani dalle 18 alle 22 sarà presente a Benevento un gazebo nei pressi dei giardini Arcos dove verranno illustrati i programmi del meet up 5 stelle nell’immediato futuro. Gli attivisti del Movimento spiegheranno come iscriversi alla piattaforma del Movimento 5 Stelle Rosseau ed indicheranno recapiti e referenti per poter portare istanze di interesse pubblico ai parlamentari sanniti eletti nelle liste del Movimento 5 stelle.