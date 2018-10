"Su piano traffico da assessore nessun confronto" Comune. Franzese bacchetta l'assessore Delcogliano: "dialogo assente"

"Abbiamo appreso nuovamente soltanto dai giornali che l'ingegnere Spinosa avrebbe consegnato all'assessore alla Mobilità la bozza del piano traffico. Bozza di cui però non si ha ancora alcuna traccia in Commissione Mobilità e rispetto alla quale il dialogo ed il confronto da parte dell'assessore Delcogliano sono stati del tutto assenti".

Così Mimmo Franzese, consigliere del gruppo 'I Moderati'.

"Questa bozza - continua Franzese - era prevista secondo l'assessore per lo scorso aprile. Il problema tuttavia non è la tempistica, dato che si tratta di un argomento così rilevante da poter richiedere maggiore tempo, ma di modalità di gestione amministrativa e politica della questione. Il dialogo con l'assessore Delcogliano su un tema di tale rilevanza per i cittadini è stato infatti scarsissimo. Secondo accordi presi, con lei e con Spinosa, una copia della bozza del piano sarebbe dovuta pervenire non soltanto a questo gruppo consiliare ma più nello specifico al presidente della commissione consiliare Mobilità e Traffico Angela Russo. Tutto ciò non è accaduto, né l'ingegnere né l'assessore si sono preoccupati di fornirci alcuna informazione ed anzi l'assessore si è rifiutata di darci una copia della bozza del pianoo prima di mostrarla al Sindaco. Quasi come se non facessimo parte della stessa squadra amministrativa.

Vorrei ricordare all'assessore Delcogliano che tale documento dovrà essere votato in Consiglio comunale, li dovrà cercare l'approvazione ed il voto dei consiglieri. Sicuramente non avrà a questo punto il mio sostegno. Ritengo infatti che l'atteggiamento assunto dall'assessore su una tematica così significativa sia inopportuno, episodio emblematico che testimonia come lei non sia indicata a gestire questo assessorato. Probabilmente svolgerebbe meglio un altro tipo di incarico. Ritengo anche che l'assessore non avendo concorso alle passate elezioni amministrative non senta il peso del confronto con i cittadini e sia lontana da queste istanze che costituiscono invece la bussola per l'azione amministrativa.

All'interno della maggioranza in Consiglio ci sono tante risorse dotate di competenze, di visione amministrativa e di sensibilità politica maggiormente indicate per un incarico così importante e penso ad esempio all'ottimo lavoro che sta svolgendo la consigliera Mariagrazia Chiusolo.

Così come anche in Giunta vi sono già esempi positivi di dialogo e confronto con i consiglieri - conclude Mimmo Franzese - come l'assessore Luigi De Nigris che nelle ultime settimane ci ha illustrato il lavoro da lui svolto, informandoci e rendendoci partecipi delle dinamiche amministrative in corso come il cambiamento che ci sarà per la raccolta differenziata nelle contrade, garantendo che non ci saranno aumenti per i contribuenti"