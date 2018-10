Mastella incontra il sindaco di Betlemme "Occasione per rinnovare l'auspicio che si possa raggiungere una coesistenza pacifica"



Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha incontrato stamani a Betlemme il sindaco, Anton Salman.

“A settembre dello scorso anno, insieme firmammo a Palazzo Mosti il documento “Impegno per la pace, il dialogo e la cura del creato”. - ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo sannita - Ed è stata questa l’occasione per rinnovare l’auspicio che si possa raggiungere presto una coesistenza pacifica e solidale tra i membri di etnie, culture e religioni diverse. Ma è stata anche l’occasione per ricambiare la visita che il sindaco di Betlemme fece a me in città e che oggi ha ricordato con piacere per la calda accoglienza ricevuta a Benevento. Abbiamo parlato, inoltre, delle comuni difficoltà che tutti i sindaci hanno. Salman, un mese fa, ha avuto un attentato ed a lui va la mia piena vicinanza e solidarietà”.