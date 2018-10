Mauro (Fi) incontra "Progetto Sannio" di Fucci Il commissario provinciale di Forza Italia: "Troveremo nel Movimento una spalla"

La fase di ascolto e di conoscenza che il Commissario Provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro, sta portando avanti da giugno non si è solo circoscritta ai sindaci e agli amministratori della Provincia.

In questi mesi si sono infatti registrati una serie di incontri con le forze imprenditoriali, l’Università, le associazioni di categoria e i movimenti che sul territorio operano al fianco dei cittadini. In questo contesto, si inserisce il dialogo aperto con il Movimento che fa riferimento al già assessore regionale, l'avvocato Vittorio Fucci jr.

“Ringrazio l’avvocato Fucci, fondatore e animatore del movimento Progetto Sannio, - ha dichiarato il commissario provinciale Domenico Mauro - per aver scelto di dialogare con il centrodestra ed in maniera privilegiata con Forza Italia. Ci siamo lungamente confrontati sulla situazione attuale della provincia sannita e abbiamo discusso, anche sulla base dell'impegno già profuso dall'avvocato Fucci come assessore regionale, sulle opportunità che uncammino comune, solidale e sincero può creare per il futuro delle nostre comunità. Al tempo stesso – conclude Mauro -, sento il dovere di manifestare all’avvocato Fucci tutta la mia stima e l’attenzione con la quale l’intero coordinamento provinciale, non da oggi, ha sempre guardato alle azioni e alle proposte politico - progettuali portate avanti dall'ex assessore regionale ed in seguito dal Movimento Progetto Sannio. Sono certo che da domani troveremo nel Movimento una spalla forte e capace sulla quale convergere per supportare iniziative e battaglie per il nostro Sannio”.