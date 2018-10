Ciccopiedi: "Per il sud non serve assistenzialismo e Fi lo sa" In mattinata il responsabile organizzativo di FI a Benevento a Roma con i rappresentanti del sud

Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia a Benevento ha partecipato in mattinata alla conferenza stampa dei rappresentanti di Forza Italia al sud all Camera dei Deputati. Dopo l'evento Ciccopiedi ha spiegato: " “Ho partecipato oggi alla conferenza stampa organizzata alla Camera dei Deputati dagli onorevoli campani Mara Carfagna e Paolo Russo, con altri colleghi rappresentati del meridione, per presentare il piano di Forza Italia per il Sud. Una serie di proposte concrete ed articolate per affrontare con determinazione la questione meridionale. La ricetta di Forza Italia è lontana dalla visione assistenzialista e pietista del M5S e da quella nordista della Lega. Crediamo infatti che solo una cura liberale, fatta di investimenti mirati allo sviluppo, alla competitività, di infrastrutture, sanità e tassazione possono migliorare la questione degli abitanti del mezzogiorno.

Sfidiamo l’Europa ed i suoi vincoli per realizzare una NoTax Area meridionale e non per il reddito di cittadinanza, che è un nemico dello sviluppo destinato a creare sacche di emarginazione sociale. Ragioniamo di una riforma al sistema pensionistico che tenga in debito conto l’indice di mortalità nelle diverse parti del Paese. Al SUD infatti si muore prima. Ed analizziamo anche le cause di questa tragica situazione, dove fa da padrone lo scarsissimo livello dell’assistenza sanitaria. E noi nel Sannio ne sappiamo qualcosa. Per discutere di tutte queste questioni ho invitato gli Onorevoli Russo e Carfagna, che hanno cortesemente accettato, a Benevento quanto prima”. S