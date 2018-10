"Nestlè seleziona e il sindaco Mastella ne dà comunicazione" Dopo l'email inviata dal sindaco sul calendario per le selezioni alla Nestlé

“Benevento fa Stato a sé. Negli scorsi anni, la pseudo eliminazione dell’ente Provincia ha creato non poco caos ai Centri per l’Impiego che, dopo varie peripezie, sono passati sotto la regia regionale. Ebbene, scopriamo che la città di Benevento ha un proprio centro per l’impiego collocato presso la segreteria del Sindaco a Palazzo Mosti”.

Le consigliere comunali del Movimento 5 Stelle, Marianna Farese ed Anna Maria Mollica, criticano la mail arrivata ieri dal sindaco Mastella con la quale annunciava il calendario per le selezioni di nuovi operai da impiegare alla Nestlé di Ponte Valentino.

“Se così non fosse, non si spiega perché il Corporate Strategy Manager della Nestlè, Massimo Ferro, si sia sentito in dovere di informare il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che si stanno svolgendo presso”... una struttura ricettiva privata “sita in San Nicola Manfredi, le selezioni relative alla posizione di Operatore di Processo per il sito produttivo di Nestlè a Benevento. Informandolo anche di quanti candidati abbiano fatto richiesta e quanti ne siano stati convocati per il processo di selezione, all’esito del quale saranno assunte 100 persone, tra contratti a tempo determinato e indeterminato.

Ma forse Palazzo Mosti non ha un proprio centro per l’impiego e il manager avrà solo fatto un gesto di garbo nei confronti del sindaco.

In tal caso, avrà avuto la stessa accortezza per i Sindaci del circondario, per il Presidente della Provincia e per la Regione Campania?”