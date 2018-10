Sannio capitale Europea del vino, plauso Fratelli d'Italia Paolucci: "Riconoscimento ci impone a valorizzare il nostro territorio che va protetto"

“L'importante riconoscimento europeo ottenuto segna un'importante ventata di ottimismo per una terra che certamente merita di porsi all'attenzione nazionale ed internazionale per storia, tradizione e ricchezze ambientali, culturali artistiche ed enogastronomiche”. Così Federico Paolucci, portavoce di Fratelli d'Italia dopo il prestigioso riconoscimento avvenuto a Bruxelles per la provincia di Benevento.

Un plauso – commenta l'avvocato Paolucci - va a tutti coloro che hanno consentito il raggiungimento di tale obiettivo. Questo riconoscimento ci impone di riconoscere che il futuro della nostra provincia non può prescindere dalla tutela dell'ambiente e dall' innovazione della filiera agricolo-alimentare.

Da parte nostra, ci impegniamo già dalle imminenti elezioni provinciali ad animare luoghi di discussione sui temi e sugli obiettivi della provincia, per disegnare il futuro del Sannio; occorre evitare che queste si riducano ad un mero un esercizio di voto limitato agli addetti ai lavori”.