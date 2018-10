Provinciali: alla Rocca si sorteggiano le schede Domani si deciderà il numero d'ordine sulle schede e materiali

Per gli adempimenti connessi alla Elezione del nuovo Presidente della Provincia di Benevento, fissata per il 31 ottobre p.v., l'Ufficio Elettorale ha deciso data ed ora per il sorteggio del numero d’ordine in base al quale le Candidature ammesse dovranno essere riprodotte sulla scheda e sul materiale elettorale.

Le operazioni di sorteggio avverranno alle ore 16.00 di lunedì 15 ottobre 2018, presso la Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, in piazza Castello, al 1° piano, nella Sala antistante l’Aula Consiliare (la stessa dove sono state presentate le Candidature).

L’Ufficio Elettorale, presieduto da Libera Del Grosso e composto da Carla Carpentieri e Antonio Piccirillo, ha inviato una comunicazione in tal senso ai Delegati dei Candidati ammessi, invitandoli ad assistere alle operazione di sorteggio, precisando, tuttavia, che l’Ufficio stesso procederà anche in loro assenza.