Mastella: "Alluvione: troppe promesse mancate" "La città non ha ottenuto nulla. Attendiamo ancora"

Anche il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, ha ricordato l'alluvione di tre anni fa, con un messaggio per i cittadini: "

"Non sono bastati tre anni per asciugare le lacrime e il dolore di chi fu colpito dalla tragica alluvione del 15 ottobre del 2015.

Sorpresi nel sonno e dentro le proprie abitazioni, tanti cittadini hanno dovuto prendere visione della forza distruttrice che può sprigionare la natura, quando quest’ultima viene calpestata o ignorata. Il ricordo di quegli accadimenti, come una ferita non rimarginata, ancora terrorizza e scuote le coscienze dei cittadini che dovettero misurarsi con la sciagura.

Benevento non deve essere una città ripiegata su stessa e men che mai su una pagina tanto nefasta, tuttavia sarebbe colpevole non alimentare il vivo ricordo di quelle giornate, e ciò per due ordini di motivi".

Mastella riflette sulle promesse relative agli aiuti e al ripristino delle aziende e dei privati. Promesse mancate a suo dire: "La città non ha ottenuto nulla di quanto in quelle ore venne promesso o paventato in termini di ristoro e sostegno alle famiglie e alle attività più pesantemente danneggiate dalla furia dell’acqua. Lasciar cadere nel dimenticatoio quegli impegni, quelle parole e tutto quanto venne prospettato per rilanciare l’economia del territorio, significherebbe sancire una volta e per sempre che è possibile se non addirittura legittimo, anche in presenza di calamità tanto disastrose, dribblare i bisogni reali delle persone sia per la pubblica amministrazione che per la politica. Nessun intendimento o nessun annuncio, per quanto autorevole possa essere la fonte, avrebbe più alcuna credibilità se non chiedessimo conto ogni giorno di quanto allora fu promesso a Benevento, ed ancora attendiamo".



Dopo il sindaco ricorda i cittadini che uniti, in quella occasione, scesero in strada spalla a spalla per pulire quel fango: "E poi, è un sollievo poterlo ricordare contestualmente all’alluvione, non va dimenticata quella pagina perché a scriverne la parte più bella ed eroica, furono i cittadini di Benevento che armati di pale e solidarietà scesero in strada per aiutare i vicini e chiunque avesse più bisogno. Un intervento rapido quanto efficace, in grado velocemente di fornire conforto e ripristinare la vivibilità di tanti luoghi: una prova civica, quella, che sarebbe colpevole dimenticare o banalizzare perché base concreta di una cittadinanza attiva e partecipata, capace di superare ogni teoriaanche rispetto ad un tema tanto d’attualità come l’accoglienza.

Benevento non dimentichi che le mani che si intrecciarono in quelle ore erano di tutti i colori e tutte ugualmente sporche di fango: quelle mani ridiedero subito respiro a un territorio martoriato che, ancora oggi, per rinascere e rinnovare la grande tradizione che lo distingue innanzitutto deve ricordare”.