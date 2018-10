Amts, Pepe: "Che fine hanno fatto i beni aziendali?" Altre domande dell'ex sindaco relativamente alla partecipata del Comune

Un caso “ingarbugliato” quello di Amts, per ammissione dello stesso sindaco Mastella. Ieri è entrato in carica il nuovo cda, che dovrebbe portare l'azienda alla liquidazione, ma tanti sono i dubbi.

Su alcuni di questi dubbi pone nuove domande, dopo quelle già poste la scorsa settimana, l'ex sindaco di Benevento Fausto Pepe, che in particolare si interroga sulla situazione dei beni che il Comune aveva affidato ad Amts.

Ecco infatti le nuove domande di Pepe: “Nel persistente silenzio del Consiglio Comunale sulla questione della AMTS spa, e certo che oltre alle invettive nulla posso pretendere dalla attuale amministrazione, propongo altre 9 domande, consapevole delle responsabilità che il codice civile e la legge fallimentare pone in capo al socio unico di una società per azioni:

Il socio unico della AMTS spa nella assemblea del 02/02/2015, assieme al piano industriale che avrebbe garantito utili per sostenere l’azienda e pagare i creditori, prevedeva una seria di impegni in capo al Comune di Benevento a garanzia del debito. Alcuni dei beni individuati sono il Parcheggio di Porta Rufina, causa stessa della crisi di liquidità e del successivo pignoramento, e vari altri immobili di proprietà sempre del Comune di Benevento. Tutti questi beni sono ancora disponibili per questo uso?

Gli Atti ammnistrativi di cui sopra, delibere di consiglio comunale e ogni altro allegato alla assemblea del socio del 02/02/2015, con relativa sottoscrizione deli impegni dinanzi al notaio, sono mai stati revocati?

E se sono stati revocati con quali atti ammnistrativi analoghi?

Se invece non fossero stati revocati con atti analoghi, in che modo sono stati sottratti alla disponibilità della AMTS spa, e quindi alla garanzia dei creditori i proventi dagli stalli blu e della patrimonializzazione con beni immobili?

Perché le strisce blu sono state frazionate tra la Trotta bus (pare per 5 anni) e per altre cooperative, senza mai porsi il problema dei creditori della AMTS spa?

Perché non è stato momentaneamente affidato solo il Trasporto Pubblico Locale alla Trotta Bus invece che anche le strisce blu?

Perché nella delibera di affidamento del TPL e delle strisce blu ai privati la n. 221 del 21/11/2016, non viene fatta menzione alcuna del reclamo vinto dalla AMTS spa in corte d’Appello già in data 16/08/2016?

Perché il Comune di Benevento non si è costituito in giudizio a difesa del ricorso in Appello vinto e invece con la delibera di giunta n. 221 del 21/11/2016 ha spogliato l’azienda del servizio e dei beni?

Come pensa il socio unico, in sede di omologa del concordato, di onorare gli impegni assunti e mai revocati?