Mastella: "Appia patrimonio Unesco, ci proviamo" Il sindaco: "Ma serve anche il coinvolgimento dei sindaci di Roma e Brindisi"

L'Appia antica con i suoi sentieri e la sua storia appare sempre più vicina verso il riconoscimento Unesco. Un progetto che potrebbe vedere la città di Benevento impegnata in primo piano, dopo il via libera dei giorni scorsi alla candidatura del comune sannita quale ente capofila del percorso. Così come proposto con delibera del 20 settembre. Candidatura che sarà poi vagliata a novembre dalla segreteria generale del Mibact. Un progetto che interesserà tutti i comuni attraversati dall'antico percorso da Roma fino a Brindisi. Come evidenziato ai microfoni di Ottochannel dal sindaco di Benevento Clemente Mastella: “Avevamo avuto un'interlocuzione col Ministero e fatto una delibera di Giunta per attivare questo meccanismo che è abbastanza complicato tenendo conto anche del fatto che Benevento ha già il riconoscimento di patrimonio Unesco. Qui si deve creare la congiunzione tra Benevento e Roma, una cosa fondamentale per la crescita della nostra comunità. Si andrebbero anche a rivalutare storie della Via Appia cadute un po' nel dimenticatoio”.

Una sfida che riguarda non solo la Campania, ma anche il Lazio, la Basilicata e la puglia. L'arco di Traiano dunque si candiderebbe da porta cerniera del progetto. Importante dunque l'avvio di un confronto tra tutte le realtà interessate interessate: Un ulteriore, importante passo verso lo sviluppo turistico. Un percorso che secondo il primo cittadino non può prescindere dalla crescita infrastrutturale del Sannio: “Sarebbe giusto coinvolgere gli altri, Benevento ma anche Roma e Brindisi. E' giusto che si attivino perché la via Appia è stata la via maestra di quel periodo. Vedremo di andare a Parigi con i sindaci e col Ministero per questo. Io ho scritto anche agli altri sindaci, ma dipende dal Ministero perché non vorrei prendermi la primazia su questo progetto, è più giusto incontrarci a Roma. Se concretizzata questa iniziativa sarebbe ottima, ma manca ancora molto per la vocazione turistica di Benevento in particolare le infrastrutture”.