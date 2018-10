De Caro: "Bando periferie: i 18 milioni arriveranno" Il parlamentare: "L'Anci e i sindaci hanno fatto fare retromarcia al Governo. Vigilerò sul caso"

I fondi del Bando Periferie sono salvi. Questo prevede l'accordo raggiunto tra Anci e Governo al termine della Conferenza Unificata di ieri. Tornano così a disposizione il miliardo e 600milioni stanziati e dunque anche i 18milioni destinati a Benevento dovrebbero esserci. Esulta Umberto Del Basso De Caro, parlamentare dem: “Grazie ai Sindaci d'Italia, all'Anci e alla battaglia del nostro Gruppo Parlamentare del Pd il governo ha fatto marcia indietro sul bando periferie. Molto bene, ma noi continueremo a vigilare e a tenere alta la guardia”.

Così Umberto Del Basso De Caro, deputato Dem e tra i primi a fare battaglia sullo scippo dei fondi per le periferie da parte del Governo. "Adesso - aggiunge Del Basso De Caro - grazie ad un accordo siglato (ancora verbale nulla di scritto) si mettono in sicurezza, nella futura legge di Bilancio, tutte le risorse che erano state inopinatamente cancellate col decreto Milleproroghe un mese e mezzo fa, pari a 1,6 miliardi di euro. Verifichero' e vigilero' che non ci siano ulteriori sorprese o 'manine' nella legge di bilancio”.



Da qui le conclusioni di Del Basso De Caro: "I sindaci avevano preannunciato , giustamente, un ricorso alla Consulta in caso di mancato sblocco: se il Governo darà corso all’impegno assunto in queste ore – dice Del Basso De Caro – bisogna desistere dal ricorso. Se invece nella legge di bilancio non ci sarà alcuna traccia di questi fondi firmerò anche io insieme ai sindaci, simbolicamente, il ricorso alla Consulta”.

Sul caso, come si ricorderà, c'era stato un aspro scontro tra l'amministrazione Mastella che aveva denunciato la sottrazione dei fondi e i componenti, anche parlamentari, del Movimento Cinque Stelle che per contro criticavano il progetto presentato da Benevento e la capacità dell'amministrazione di ottenere finanziamenti.