Bando periferia. Mastella: Si riparte grazie a impegno sindaci "Accordo sottoscritto tra l’Anci e il Governo rimette in moto un meccanismo interrotto"

Appresa la notizia del recupero dei fondi stanziati per i progetti previsti dal "Bando Periferie", il sindaco di Benevento, Clemente Mastella in una nota spiega: "Si riparte grazie all’impegno dei sindaci italiani, alla loro contrapposizione totale rispetto al Governo ed alle sue inadempienze, e a seguito anche dei ricorsi che, con l’ufficio legale dell’Anci, stavamo predisponendo, per recuperare la somma di 19 milioni, che indebitamente e ingiustamente era stata tolta a noi, così come altre somme erano state tolte a vari Comuni italiani per le esigenze e il degrado delle periferie, dove c’è tanta vita e c’è tanta sofferenza. L’accordo sottoscritto tra l’Anci e il Governo rimette in moto un meccanismo che si era interrotto e, anche se questo meccanismo andrà in maniera meno veloce di quanto era stato programmato precedentemente, siamo in larga misura soddisfatti per il risultato. Un risultato che si deve solo e soltanto alla caparbietà dei sindaci che, rappresentando il territorio e come autentici difensori delle vicende territoriali, hanno dimostrato compattezza, solidarietà tra di loro, e hanno indotto il Governo a questo ragionevole compromesso. Debbo dire - conclude Mastella - che di questo siamo soddisfatti anche noi a Benevento e allestiremo, a partire da subito, gli strumenti necessari per essere operativi”.