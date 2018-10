De Caro: "Bando periferie: Ricciardi ha poco da festeggiare" Il deputato dem: "Non corro per mettere bandierine, agisco per arginare disastri del Governo"

"Le bandierine a me non servono. Agisco per il territorio, come ho sempre fatto", questa in sintesi la replica di Del Basso De Carro, deputato dem ed ex Sottosegretario ai Trasporti, alla senatrice del Movimento Cinque Stelle, Sabrina Ricciardi.

In merito al bando periferie ieri la Ricciardi aveva criticato la "corsa a mettere la bandierina" e dunque a intestarsi i meriti dello sblocco del decreto di Del Basso e Mastella. L'ex sottosegretario a tal proposito però replica: "In merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dalla Sen. Ricciardi la voglio tranquillizzare: nessuno fa le corse per prendere meriti o piantare bandierine. Le corse le facciamo per far modificare i decreti, quando e' possibile, e far cambiare idea a questo Governo Giallo-Verde che fino ad oggi sta facendo solo danni al Paese".



Ora la preoccupazione, esplicitata anche dal sindaco Mastella, è quella relativa alla possibilità o meno che un comune in dissesto possa effettivamente avere quei fondi. De Caro infatti spiega: "In merito al bando periferie mi sono gia' attivato per capire se Benevento resti fuori, visto che è un Comune dissestato, e quindi sto appurando se i comuni dissestati possono ricorrere alla cassa depositi e prestiti incaricata ora di finanziare il piano periferie. Quindi la battaglia, così come ho detto l'altro giorno, non è ancora finita. Bisogna vigilare fino all'ultimo minuto"



Infine De Caro rintuzza Ricciardi, dichiarando che di meriti nella vicenda il Governo non ne ha: "Leggo poi la sen. Ricciardi che fa propaganda sugli avanzi di amministrazione dei comuni che secondo me è alquanto immeritata. Non è stato il Governo a sbloccare i fondi con una scelta politica, ma la Ragioneria Generale dello Stato, quella che il capo politico della Ricciardi, Di Maio , voleva epurare, recependo attraverso una circolare due sentenze della Corte Costituzionale su una legge del 2012, l’ultima delle quali è uscita solo dopo le elezioni. Peraltro, - continua il Deputato Dem - in attesa di questa sentenza, e per sostenere i comuni, noi al governo abbiamo messo a disposizione, negli anni, 4 miliardi di euro per poter utilizzare gli avanzi di amministrazione. Lo stesso miliardo di euro, spalmato in quattro anni dal decreto Milleproroghe , contiene risorse già stanziate da noi. Siamo tutti felici per la circolare della Ragioneria e per le amministrazioni locali, ma che l'attuale Governo festeggi è assurdo e inopportuno. Dunque - conclude il deputato Dem - facciamo prevalere la serietà perché ormai il Paese è stanco della propaganda".