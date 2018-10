Io X Benevento: "Mastella ritiri il piano traffico" "Non è stato coinvolto nessuno: né cittadini né consiglieri"

Anche l'associazione Io X Benevento è intervenuta polemizzando sull'iter che sta accompagnando l'approvazione del nuovo piano traffico di Benevento: "In merito agli accadimenti che stanno caratterizzando l’approvazione del nuovo piano traffico della Città di Benevento, abbiamo voluto aspettare qualche giorno prima di chiedere al Sindaco ed alla Giunta Comunale, che valore si intende attribuire al termine democrazia e quanto ne vogliono attribuire alla partecipazione popolare?

Analizzando il dibattito politico-amministrativo degli ultimi tempi, è davvero paradossale credere che un'Assessora possa credere di saper interpretare le esigenze di una intera Città, addirittura con la saccenza di conoscere strade e luoghi mai frequentati.

Redigere un documento così importante senza la minima condivisione né delle organizzazioni sociali presenti sul territorio e né dei Consiglieri comunali è un esercizio palesemente autoreferenziale, come se si trattasse di una questione personale o della propria abitazione. Ebbene così non è!"

Anche l'associazione lamenta il mancato coinvolgimento sull'elaborazione del piano, sia dei cittadini che dei consiglieri : "Ricordiamo all’Assessora Delcogliano che il piano traffico vigente è stato redatto dopo una lunga consultazione ed elaborazione proprio con tutti i Comitati di Quartiere e con le Associazioni, che chi l’ha preceduta ha voluto promuovere tenendo in considerazione l’interesse diffuso, concreto e tangibile che ricade sia sul tessuto sociale che su quello produttivo della Città.

In merito ai Consiglieri comunali, lesi a nostro avviso in maniera profonda e netta, per la scarsa considerazione, registriamo soltanto le iniziative del Consigliere Domenico Franzese che ha sollevato eccezioni e mosso rilievi rispetto all’operato dell’Assessora, la presa di posizione della Consigliera Angela Russo che ha disertato in disaccordo con i metodi, e del Consigliere Italo Di Dio.

Apprezziamo la cognizione di causa dei Consiglieri che legittimamente si sono contrapposti ma il resto dei Consiglieri comunali si sono resi conto di quanto è accaduto? Possono parlare? Possono opporsi? Non avvertono calpestata la loro dignità istituzionale e personale?"

Chiede una maggior vivacità dei consiglieri l'Associazione: "Tutti gli eletti dovrebbero avere sempre il coraggio di schierarsi dalla parte dei cittadini che rappresentano, di tutelare la Comunità e anche di esigere rispetto per il ruolo del massimo organo democratico della Città da parte di chi crede di poter governare non rispondendo ai programmi con cui ci si presenta ed alle istanze della cittadinanza.

Ai cittadini, a prescindere che un Consigliere sia di maggioranza o di opposizione, è dovuto rispetto per il mandato istituzionale conferito, rispetto che bisogna dimostrare innanzitutto svolgendo appieno ruolo e funzioni della carica ed impedendo che qualcuno possa svilire o mortificare il ruolo del Consigliere comunale.

La gestione solitaria, non democratica, non trasparente e condivisa, o peggio autoreferenziale, di tematiche tanto importanti per i cittadini rappresenta senza dubbio un approccio sbagliato ed i diretti interessati dovrebbero correggere senza esitare.

Facciamo, dunque, appello, al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali tutti, di voler procedere al ritiro del documento presentato in maniera solitaria dall'Assessora Delcogliano, di avviare prima una consultazione con le organizzazioni sociali e poi in ambito istituzionale con la Commissione Consiliare preposta, con tutti i Consiglieri ed infine in Giunta, Democraticamente!"