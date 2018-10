Provinciali: venerdì Bonavitacola con Damiano Il candidato presidente: "Serve collaborazione istituzionale per tutelare il nostro Sannio"

Il candidato presidente alla Provincia di Benevento, Franco Damiano, il prossimo venerdì 26 ottobre, alle 18:00, incontrerà, presso l’Hotel Dg Garden di Benevento, sindaci e amministratori della provincia.

“Sannio Terra Fiera” lo slogan dell’azione di governo che il sindaco di Montesarchio intende attuare per riannodare le fila dello sviluppo dei nostri territori.

L’incontro verterà sul tema dirimente del rapporto: “Comuni, Provincia, Regione”. Presenzierà e parteciperà il vicepresidente della Giunta Regionale, onorevole Fulvio Bonavitacola.

“Un’occasione importante che punta a far emergere l'assoluta necessità in questo momento storico di una fattiva collaborazione istituzionale multilivello tra enti locali. Va posto l'interesse dell’intero Sannio davanti a tutto ed a tutti. Interesse da tutelare mettendo in rete pratiche di buon governo e forte collaborazione amministrativa per ottenere dalla Regione le risorse necessarie al rilancio condiviso e partecipato del nostro bellissimo territorio” ha dichiarato il candidato presidente Franco Damiano.