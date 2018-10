Scuola viva: proroga per le domande di finanziamento 18 gli istituti finanziati per ora. Mortaruolo: "Attività importantissima della Regione"

"I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla terza annualità del progetto regionale Scuola Viva, da parte degli istituti che hanno già aderito alla programmazione triennale, sono stati prorogati al 12 novembre 2018. Abbiamo inoltre dato il via libera ad un primo elenco di 364 progetti già presentati per un importo complessivo di € 20.019.033,24, a valere sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020. Tra questi figurano quelli di ben 18 istituzioni scolastiche della provincia di Benevento per un importo complessivo di circa 1 milione di euro”. Ad annunciarlo è il Consigliere regionale e componente della Commissione Cultura della Campania, on.le Erasmo Mortaruolo.



Gli istituti sanniti finanziati:

1. Istituto Tecnico Industriale “Lucarelli” di Benevento - € 55.000,00;

2. Istituto Comprensivo di Vitulano - € 55.000,00;

3. Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Airola - € 55.000,00;

4. Istituto “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita - € 55.000,00;

5. Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di Montesarchio - € 55.000,00;

6. Istituto Comprensivo di Colle Sannita - € 55.000,00;

7. Istituto Superiore “Fermi” di Montesarchio - € 55.000,00;

8. Istituto Comprensivo “Lucarelli” di Benevento - € 55.000,00;

9. Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti - € 55.000,00;

10. Istituto Comprensivo “Kennedy” di Cusano Mutri - € 54.500,00;

11. Liceo Scientifico “Rummo” di Benevento - € 55.000,00;

12. Istituto Comprensivo “Padre Isaia Columbro” di Castelpoto, Foglianise e Tocco Caudio - € 55.000,00;

13. Istituto Superiore “Telesi@” di Telese Terme - € 55.000,00;

14. Istituto Superiore “Lombardi” di Airola - € 55.000,00;

15. Istituto Comprensivo “De Sanctis” di Bucciano, Forchia e Moiano - € 55.000,00;

16. Istituto Superiore “Medi” di San Bartolomeo in Galdo - € 55.000,00;

17. Istituto Comprensivo di Ponte - € 55.000,00;

18. Istituto Comprensivo di Amorosi - € 55.000,00.



“Le nuove proposte progettuali - fa notare Mortaruolo - dovranno essere presentate con le modalità indicate nell’Avviso. Tutte le attività dovranno concludersi non prima dell’ultima settimana di giugno 2019 mentre il termine ultimo di chiusura è fissato per il 30 settembre 2019. Scuola Viva è una delle più importanti e belle attività della Regione Campania che abbiamo fortemente voluto con l'assessore all'Istruzione, Lucia Fortini. Insieme ai docenti e a tutto il personale dedicato, promuoviamo un modo nuovo e diverso di intendere la scuola: più aperta, inclusiva e vicina agli studenti e alle famiglie, per farli sentire parte di una grande comunità”.