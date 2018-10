Provinciali, Damiano: "Io sfavorito? No, vittoria possibile" "Avversari? Sento di chi vuol risolvere problemi accompagnandosi a chi quei problemi li ha creati"

Chi sta già brindando e cantando vittoria per la sfida delle provinciali sta sbagliando di grosso. E' questo il messaggio che fa passare Franco Damiano, sindaco di Montesarchio e candidato alla presidenza della Rocca sotto il simbolo “Sannio Terra Fiera” dall'incontro di oggi al Dg Garden di Benevento.

Presenti numerosi sindaci e consiglieri del territorio, presente l'ex sottosegretario alle Infrastrutture Umberto Del Basso De Caro, il consigliere regionale Mino Mortaruolo, e il segretario provinciale del Pd Carmine Valentino, oltre al vicepresidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola al tavolo con Damiano.



Proprio dal ribaltamento della sua posizione iniziale di sfavorito e dagli ultimi rumors che lo vedono in forte ripresa Damiano è partito nella sua analisi della situazione: “Abbiamo iniziato questa campagna elettorale scuri in volto, senza sorriso, oggi posso dire che la situazione è completamente diversa, abbiamo ritrovato entusiasmo e smalto. Ho girato i territori e sentito sindaci e consiglieri di ogni zona, in molti mi hanno dato appoggio, in molti hanno gradito il progetto messo in campo. Di campagne elettorali ne faccio da più di trent'anni, fidatevi, la vittoria è possibile, molto più di quanto immaginavamo all'inizio”.



E proseguendo nel discorso guarda alla situazione degli avversari: “Io sono calmo, serafico nelle mie cose, altrove percepisco un certo nervosismo. Sento che si propongono ricette per risolvere i problemi del Sannio...ma stando accanto a personaggi noti che quei problemi li hanno creati”.

Per quanto attiene alla proposta da mettere in campo Damiano punta su infrastrutture e attenzione per i territori, oltre ovviamente al rapporto con la Regione Campania: “La Regione ha messo in campo progetti importanti, ad esempio sui trasporti con l'acquisizione di Rfi della Benevento – Napoli e il collegamento con l'alta capacità ad Afragola, che è emerso in un incontro proprio a Montesarchio. La mia proposta vede i territori protagonisti: tutti, con le loro diverse caratteristiche, per un disegno unitario però. Va costruita una Provincia basata sulle buone pratiche, e qui ce ne sono tante. Qui vedo tanti sindaci e amministratori, molti non iscritti al Pd nè a nessun altro partito, perché la mia proposta, l'ho detto sempre, va oltre i confini politici”.



Ribadisce poi Damiano una distanza dall'attuale presidente della Provincia, pur non citandolo: “Ho sentito qualcuno dire che il Pd è stato distante ed ha dato poco, qui vedo invece unione, e la verità è un'altra, questo partito ha dato tanto”.

In apertura ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Umberto del Basso De Caro: “Facciamo la campagna e vediamo dove arriviamo, non do' nulla per scontato. Ho mantenuto un profilo molto basso, vedremo quale sarà il risultato”.

