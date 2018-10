Fdi, Paolucci: "Sud questione nazionale" Anche una delegazione sannita alla due giorni in Basilicata

Si è conclusa la due giorni sul SUD tenutasi venerdì e sabato 26 e 27 ottobre a Matera e Potenza, cui ha partecipato anche una delegazione sannita di Fratelli d'Italia.

Un bilancio è stato tracciato dal portavoce sannita Federico Paolucci: "Un ricco programma di studi e dibattiti che ha avuto al centro la questione del reiquilibrio del SUD nell'ambito nazionale, con particolare riguardo al tema dello spopolamento.

La Meloni, nel suo intervento conclusivo, ha avuto parole durissime sul Governo e sull'assenza totale di misure per il Sud, se si esclude la previsione del reddito di cittadinanza, che vede la motivata e forte contrarietà di Fratelli d'Italia.

Al termine dell'incontro, sono state stilate 25 proposte che saranno portate all'attenzione del Governo. Ad iniziare dall'aumento della percentuale di spesa per le infrastrutture (al sud si spendono solo il 34 per cento delle risorse, contro il 66 per cento del nord, sul presupposto sbagliato che la popolazione del sud è inferiore, determinando così un effetto a catena che vedrà sempre meno popolazione e quindi meno spesa al Sud). Per proseguire poi, tra le altre, con le misure di detassazione alle imprese, con il sostegno alla formazione di filiera per il sistema agroalimentare, con gli incentivi alla natalità ed con le misure per attrarre i pensionati di altri paesi, sul modello Portogallo.

Nettamente criticata la politica economica del Governo, che – come è noto – non prevede nessun intervento specifico, limitandosi a destinare al Sud solo il reddito di cittadinanza. Impostazione politica che viene considerata offensiva da Fratelli d'Italia nei confronti di questa parte d'Italia che va invece aiutata a recuperare il gap con il nord.

Per Fratelli d'Italia, il Sud è una questione nazionale e non una "terra persa" cui destinare solo l'elemosina. Solo recuperando la dignità del lavoro e le pari opportunità rispetto al nord è possibile combattere la piaga dolorosa dello spopolamento della nostre terre.

Nei prossimi giorni, i dirigenti nazionali di Fratelli d'Italia saranno impegnati in numerosi appuntamenti sul tema del Sud, in varie località, tra cui Benevento".