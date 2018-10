Comunità Titerno-Alto Tammaro: Pugliese per il dopo Di Maria? Salgono le quotazioni del consigliere di Colle Sannita per la guida della Comunità Montana

Non solo le elezioni per il nuovo presidente della Provincia di Benevento: anche la designazione del futuro presidente della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro è un appuntamento segnato in rosso sull'agenda politica sannita.

Presidente uscente è Di Maria, sindaco di Santa Croce del Sannio e candidato alla carica di presidente della Provincia di Benevento per il centrodestra, contro l'avversario Franco Damiano sindaco di Montesarchio.

Per la successione di Di Maria i rumors vedevano in pole l'ex sindaco di Cerreto Sannita, comune capoluogo della comunità montana Titerno e Alto Tammaro, Pasquale Santagata, ma ad oggi le sue quotazioni sarebbero in ribasso.

Tra gli amministratori e gli addetti ai lavori infatti circola con una certa insistenza un nome nuovo: quello di Innocenzo Pugliese, consigliere comunale di Colle Sannita, ente guidato da Giorgio Carlo Nista, “grande elettore” di Di Maria nella corsa alle provinciali. In molti individuano proprio in Pugliese il successore di Di Maria alla guida della Comunità Montana Titerno – Alto Tammaro.