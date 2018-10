Nel Sannio arriva il primo comitato Renzi Vittoria Principe: "C'è voglia di non mollare, ora avanti insieme"

“Costituito il primo comitato Renzi nel Sannio. Archiviata la Leopolda9, dove si è registrata una ampia partecipazione di uomini e donne, che hanno, qualora ce ne fosse bisogno, ribadito di credere in una politica partecipata, quella di Matteo Renzi, ora è tempo di conretezza”. E’ quanto afferma Vittoria Principe – Tre giorni di dibattiti, proposte e, soprattutto, un rinnovato slancio nel presentare idee per far ripartire l’Italia. Una Italia mal governata e ancora peggio senza alcuna prospettiva, vista l’incapacità dimostrata dal governo giallo-verde. Matteo, (quello buono) ha lanciato l’idea, ampiamente condivisa dalla platea, di dar vita a comitati civici per ripristinare quel corto circuito che si è creato e che ha visto il distacco dei cittadini stessi dalla politica. I comitati si rivolgeranno ad una platea nuova, compresa in un solco che abbraccia l’area dei moderati/liberali/sinistra, coinvolgendo tutti i delusi. C’è voglia di non mollare, di continuare a combattere e di costruire il futuro. C’è voglia di resistenza culturale. Organizzeremo, incontri, dibattiti momenti di riflessione e di vera partecipazione popolare, con al centro la costruzione di un Ritorno Al Futuro che possa dare voce a tutti, a partire dai territori e dalle periferie, argomenti che sono al centro dell’agenda politica di Matteo Renzi. Per questo ci associamo e condividiamo il suo messaggio "quelli che restano, che non mollano, che continuano a crederci, che hanno pazienza. Ma non basta restare, bisogna avere il coraggio di partire per cose nuove. I comitati civici hanno, per questo, bisogno di una rete ma anche di un contatto umano. Noi non ci rassegniamo a un futuro di mediocrità alla improvvisazione di questo governo. Mettiamoci in cammino e andiamo avanti tutti insieme".