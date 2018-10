Un laureato sannita premiato alla Camera dei Deputati Andrea Ucar tra i meritevoli per la fondazione "Italia - Usa"

Si è svolta lo scorso 23 ottobre presso la Camera dei Deputati la cerimonia di premiazione di un numero limitato di neolaureati provenienti da diverse Università italiane e selezionati come “meritevoli” da parte della Fondazione Italia USA, con il supporto di Almalaurea.

Tra questi c’era Andrea Ucar, laureato triennale in Economia Aziendale presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) dell’Università del Sannio. Andrea è stato selezionato per il brillante percorso accademico e l’interessante tesi di Laurea in Strategia, seguita dal professore Angelo Riviezzo, incentrata sull’analisi della soddisfazione del cliente nei servizi. In particolare, nella parte empirica del lavoro sono stati approfonditi potenzialità e limiti dei sistemi di valutazione della soddisfazione degli studenti implementati dalle università italiane. Un tema di stringente attualità e su cui il Dipartimento DEMM Unisannio pone molta attenzione.

Oltre alla pergamena di premiazione consegnata nella cerimonia di Roma, alla presenza dei vertici della Fondazione, di parlamentari e di qualificati esponenti del mondo delle imprese, del giornalismo e delle istituzioni, al neolaureato Unisannio è stata offerta una borsa di studio per l'accesso gratuito al master in “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy” promosso dalla Fondazione Italia USA e il Centro Studi Comunicare l'Impresa e specificamente pensato per la diffusione della cultura d’impresa e le capacità nelle relazioni internazionali.