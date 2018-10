Pugliese alla Comunità Titerno: la precisazione di Di Maria "Solo voci, decideremo insieme"

"In merito alle voci che circolano sul nome di Innocenzo Pugliese come nuovo Presidente della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, mi preme sottolineare che sono notizie diffuse ad arte e voglio far presente che, laddove fossi eletto presidente della Provincia, in spirito di amicizia, assieme agli altri, decideremo chi sarà il successore. Ad oggi, nessuna decisione è stata presa”. Lo dichiara il presidente uscente della Comunità Montana, candidato alla presidenza della Provincia, Antonio Di Maria.

Ottopagine, che pure aveva parlato in un articolo di retroscena di come tra gli amministratori stesse circolando il nome di Pugliese, conferma il contenuto dell'articolo in questione. Trattandosi di un articolo di retroscena, che per sua natura dunque riporta i rumors relativi a un determinato argomento, rumors, non cronaca dunque, e avendo riportato anche nel titolo il punto interrogativo, a rappresentare che l'effettivo passaggio da rumors a cronaca sia appunto una eventualità si resta stupiti per l'inusualità del comunicato di Di Maria.