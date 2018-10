L'opposizione perde ancora pezzi. Aversano al Gruppo misto Finita l'esperienza con Alleanza Riformista. "Alle provinciali voterò Di Maria

Il consigliere comunale Marcellino Aversano aderirà ufficialmente al Gruppo Misto. lo ha annunciato in una nota con la quale spiega: "

“Per quanto mi riguarda finisce qui l'esperienza di Alleanza Riformista, soggetto politico legato indissolubilmente alle vicende del Partito Democratico. E considero oramai insanabile la frattura determinatasi tempo fa tra il sottoscritto e il Pd. Comunico oggi questa decisione per una forma di chiarezza: domani si voterà per il nuovo Presidente della Provincia e il mio sostegno andrà al candidato Antonio Di Maria. Una scelta evidentemente incompatibile con la militanza, all'interno delle istituzioni, nel centrosinistra. Il mio impegno in Consiglio proseguirà. In forma autonoma, come accaduto fin qui”.