Provinciali. Aperte le votazioni per eleggere nuovo presidente Seggio aperto alla Rocca dei Rettori. La sfida è tra i sindaci Damiano e Di Maria

Sono cominciate alle 8.00 in punto, quando il Presidente Gennaro Fusco, ha aperto il Seggio, le operazioni di voto, nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, in piazza Castello, per l’Elezione del Presidente della Provincia di Benevento. Molti gli Amministratori comunali che attendevano già da qualche minuto di poter esprimere la propria preferenza.

La sfida è tra Franco Damiano, sindaco di Montesarchio per il centrosinistra ed Antonio Di Maria, sindaco di Santa Croce del Sannio, candidato per il Centrodestra.