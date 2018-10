Aversano lascia opposizione, Alleanza riformista critica "Restiamo nell’alveo cui i cittadini di Benevento nel 2016 l’hanno relegata: opposizione"

Dopo la decisione di Marcellino Aversano di lasciare l'opposizione a Palazzo Mosti per aderire al Gruppo misto al Comune, interviene Alleanza Riformista di Benevento, movimento al quale Aversano faceva parte.

“Fare opposizione è un’arte difficile. Assai difficile. Difficile da fare ed accettare. La politica vive di momenti positivi e negativi, ma comunque resta condivisione di idee e progetti con auspicio di raggiungere obbiettivi comuni e non aspettative personali. Quando si fanno scelte diverse non improntate su sintesi politica si snatura il valore stesso della ragione dello stare insieme e si cerca solo ed esclusivamente riconoscimento uti singuli. Ciò non appartiene ad Alleanza Riformista che resta nell’alveo cui i cittadini di Benevento nel 2016 l’hanno relegata: opposizione. Sui temi proposti dall’attuale amministrazione cittadina continueremo a dibattere anche senza l’apporto di Marcellino Aversano che in questi due anni di amministrazione Mastella ha sempre fatto scelte diverse ed autonome. La troupe del Sindaco Mastella aumenta e di conseguenza aumentano le legittime istanze dei consiglieri comunali. Istanze che sicuramente verranno esaudite”.