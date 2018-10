Mastella: "Scenderò in campo per le Regionali" L'annuncio del sindaco di Benevento. "Ho un piano per rilanciare le aree interne"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella scenderà in campo alle prossime elezioni regionali. Lo ha annunciato questa mattina alla Rocca dei Rettori dove si è recato per votare alle elezioni per il nuovo presidente della Provincia nel Sannio.

“Scenderò in campo con un piano per rilanciare le aree interne. Siamo a rischio spopolamento ed abbiamo problemi di ogni tipo”, ha spiegato il primo cittadino che però non ha sciolto la riserva se correrà per la carica di governatore o altro.

“Sarò in campo comunque perchè non posso assistere a queste cose. Io porrò la questione delle aree interne. Porrò la questione politica che sarà comunque nella logica di tutta la Regione Campania”.