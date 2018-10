De Luca a Benevento: "Mastella si candida a regionali? Auguri" Sull'ospedale: "A Sant'Agata i casi meno gravi, chi pensa di fare diversamente è un idiota"

Inaugurate oggi le cinquanta residenze Unisannio (seppur già operative) di Via San Pasquale. Ospite d'eccezione per la cerimonia il presidente della Giunta Regionale De Luca che dapprima ha espresso un plauso per l'attivazione delle residenze universitarie: “Splendida iniziativa, cinquanta residenze rappresentano senz'altro un ulteriore passo in avanti per il diritto allo studio. Va sottolineata l'attività dell'Università del Sannio che proprio negli ultimi giorni ha ricevuto un altrro importante riconoscimento internazionale, risultando prima in Italia e decima in Europa per ingegneria del software”.

Poi De Luca è intervenuto anche su questioni di carattere politico e amministrativo, prima commentando con un ironico e laconico “auguri” l'impegno nelle prossime regionali annunciato da Mastella , poi soffermandosi sulla questione del pronto soccorso di Sant'Agata de' Goti non risparmiando stoccate: “Proprio oggi ho disposto il trasferimento del 118 a Sant'Agata, come mi ero impegnato a fare con i cittadini. Il Pronto Soccorso a Sant'Agata resta aperto e non cambia nulla rispetto a quanto avviene adesso, ovvero: i pazienti ordinari, quelli con ferite o traumi che non mettono a rischio la loro vita saranno curati a Sant'Agata, i politraumatizzati e i casi più gravi, quelli a cui bisogna salvare la vita saranno portati a Benevento, bisogna essere persone serie su argomenti del genere e se qualcuno pensa di poter fare diversamente è un'idiota”.

Chiusura sulla polemica di De Magistris sulle assunzioni in regione: “Sono come Mourinho, non faccio fare pubblicità ad altri utilizzando il mio nome”.

Cristiano Vella