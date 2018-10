Riapertura tratta Eav, soddisfazione dei 5 Stelle Maglione: "Non dimenticare però sottolineare che la tratta è caratterizzata da forti criticità"

“Accogliamo con soddisfazione la notizia che è stato rispettato il cronoprogramma che ci era stato annunciato allorquando ci recammo ad effettuare un sopralluogo sul cantiere attivo per la messa in sicurezza della frana che per lunghi mesi ha ostacolato il normale funzionamento della ferrovia Benevento-Napoli via Cancello". Così la deputazione sannita del Movimento 5 Stelle.

“Quando a fine giugno incontrammo la dirigenza EAV -ha detto il deputato Pasquale Maglione- ci fu assicurato che i lavori si sarebbero conclusi entro fine ottobre e oggi ci conforta sapere che i lavori sono stati completati e per la metà di novembre, dopo le ultime verifiche per la sicurezza, riprenderanno regolarmente le corse della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello. Al netto della soddisfazione per il rispetto dei tempi da parte di EAV è comunque importante sottolineare che la tratta è caratterizzata da forti criticità che creano notevoli disagi ai pendolari. Per questo motivo, insieme ai tecnici del Ministero, si sta lavorando per definire il subentro di RFI alla gestione regionale".

"Ovviamente, ci è stato assicurato anche che, con il lavoro di ripristino effettuato, si riuscirà di sicuro a scongiurare nuove interruzioni -così la senatrice Danila De Lucia-. Intanto, nei prossimi giorni ci recheremo nuovamente sul luogo nel quale si verificò la frana così da poter prendere visione direttamente dei lavori eseguiti".