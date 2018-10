Diretta/ Elezioni provinciali: via allo spoglio In corsa per la carica di presidente Damiano e Di Maria

Ore 00.50 testa a testa sulle schede arancioni Di Maria 31 Damiano 28 Ore 00.45 si passa alle arancio. Per le blu siamo a 262 di Maria 193 Damiano Ore 00.33 largo lo scarto di Di Maria nei comuni più piccoli 209 - 151 Ore 00.10 ancora al conteggio schede azzurre Di Maria 103 Damiano 73 Ore 23 55, prime 50 schede azzurre (comuni piccoli) scrutinate Di Maria 31 Damiano 19 Ore 23. 49 appena aperta l'urna. Inizia lo spoglio Ore 23.25 è arrivato anche il candidato presidente Antonio Di Maria, accompagnato dalla senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo Mastella. Volti sorridenti tra i sostenitori del sindaco di Santacroce. Ore 23.20 si inizia ad affollare la sala antistante l'aula consiliare della Rocca dei Rettori. Presenti diversi consiglieri comunali di Benevento e degli altri comuni sanniti e anche alcuni sindaci. Ancora chiuse le porte dell'aula consiliare, dunque lo spoglio non è ancora iniziato. Ore 23.05 Urne chiuse alla Rocca per le elezioni provinciali. Si saprà a breve chi sarà tra il sindaco di Santacroce del Sannio Antonio Di Maria e il sindaco di Montesarchio Franco Damiano chi guiderà la Rocca come presidente. Sono stati 814 i votanti su 936, l'86 per cento del totale. I due candidati hanno votato in mattinata attorno a mezzogiorno, affluenza bassa fino a sera quando si è registrata l'impennata. Le operazioni di voto partiranno immediatamente dopo la chiusura dell'una come specificato nei giorni scorsi dal presidente uscente Claudio Ricci. Si vota solo per il presidente e non per il consiglio provinciale Sigillata l'urna e "erga omnes" prima delle operazioni di spoglio.