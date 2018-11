Antonio Di Maria proclamato presidente della Provincia La soddisfazione di Forza Italia

Antonio Di Maria è il nuovo Presidente della Provincia di Benevento, ha ottenuto la cifra elettorale ponderata pari a 50631; il suo avversario, Franco Damiano, 37313.

La Presidente dell’Ufficio Elettorale, Libera Del Grosso, in nottata ha proclamato eletto il nuovo Presidente, alle ore 2.25, nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori. Questo il testo della proclamazione.

Il neo Presidente Di Maria ha voluto subito salutare il Presidente uscente Claudio Ricci che lo attendeva nella Sala del Presidente.

Ha votato l’86,87% degli aventi diritto al voto: sono stati infatti 814 su 937 gli Amministratori che hanno depositato la scheda nell’urna. Da notare che, nel corso della giornata, l’Ufficio Elettorale, preso atto dell’errore materiale commesso da un Comune, ha ammesso al voto un altro Elettore che non era stato inserito nelle Liste degli aventi diritto: sicché il numero è appunto lievitato di una unità rispetto a quanto originariamente stabilito.

“Voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro ad Antonio Di Maria. Il lavoro da svolgere è sicuramente tanto ma ha tutte le carte in regola per fare la differenza". Così, Leonardo Ciccopiedi, responsabile organizzativo di Forza Italia, commentando l’elezione di Di Maria a Presidente della Provincia di Benevento. "L’elezione di Di Maria nasce in seno ad una compagine di centrodestra che si ricostruisce e si rinnova, che ha scelto di puntare su un giovane sindaco di provincia, premiando merito e capacità! Questo è il centrodestra che ci piace ed in questo contesto Forza Italia è stata decisiva. L’unica nota amara sta nella legge elettorale che ha privato i cittadini del diritto di voto, allontanando un’istituzione fondamentale, come la Provincia, dalla percezione comune e questo è l’ennesimo errore commesso da Renzi, che così ha alimentato l’antipolitica. Sono certo che con persone capaci come Antonio Di Maria, da sempre abituate a stare tra la gente, potremo accorciare queste distanze”.