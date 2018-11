Elezioni provinciali, gli auguri di Mortaruolo a Di Maria "Buon lavoro per il delicatissimo compito al quale è chiamato"

"Al neo presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria formulo gli auguri di buon lavoro per il delicatissimo compito al quale è chiamato". Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Agricoltura della Campania, Erasmo Mortaruolo.

"Sento al contempo doveroso - prosegue Mortaruolo - un ringraziamento particolare a Franco Damiano, sindaco di Montesarchio e candidato alla presidenza della Provincia di Benevento, che in un momento non facile con tanto coraggio e passione è sceso in campo raccogliendo il 42,8% dei consensi che sono il frutto della presenza e della vicinanza di molti ottimi amministratori nelle varie realtà territoriali. Con il costante lavoro svolto quotidianamente, rappresentano un saldo punto di riferimento per i cittadini. Grazie per la presenza responsabile e carica di grande lucidità politica".