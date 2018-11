Del Basso De Caro: Ripartiamo da questo lusinghiero risultato Il deputato Pd: "Voltiamo pagina e guardiamo avanti".

"Ringrazio i trecentocinquanta tra sindaci ed amministratori comunali di Benevento e del Sannio per il sostegno offerto alla candidatura di Franco Damiano”.

“Essi hanno consentito ad una candidatura democratica e civica di raccogliere il 42.8 per cento, una percentuale molto elevata di consensi in relazione al contesto nel quale si proponeva”.

Così il deputato sannita del Partito democratico Umberto Del Basso De Caro all'esito dello scrutinio per l'elezione del nuovo presidente della Provincia che ha proclamato Antonio Di Maria, sindaco di Santa Croce e candidato per il Centrodestra, alla guida della Rocca.

“Un grazie sincero a Franco Damiano – scrive l'ex sottosegretario ai Trasporti - il quale in condizioni difficili ha combattuto una splendida battaglia connotata da cuore, passione civile ed entusiasmo.

Ripartiamo da questo lusinghiero risultato insieme a tutti i dirigenti e gli amministratori che si sono spesi con generosità e lungimiranza. Voltiamo pagina e guardiamo avanti".