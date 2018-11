Di Maria presidente. Mastella: alleato efficace ed operativo "Neppure nel mio periodo aureo c’era un 'mastelliano' al Comune capoluogo ed alla Provincia"

“È stato uno straordinario risultato, nonostante pressioni di ogni tipo, forse anche indebite”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la vittoria del Centrodestra, quindi di Forza Italia, che hanno portato Antonio Di Maria ad ottenere l'elezione a presidente della Provincia.

“Guardo già al di là – scrive Mastella -, pensando a come utilizzare le due Istituzioni, Comune di Benevento e Provincia, per mettere in quota una realtà, quella sannita, ai margini sul piano infrastrutturale, demografico sociale, economico. Con Di Maria, di cui ho sempre apprezzato le sue capacità amministrative, troverò un alleato efficace ed operativo. E lavoreremo assieme con intensità. Ringrazio, essendomi assunto il ruolo di regista politico di questa operazione, tutti quelli con i quali ci siamo ritrovati, anche sul piano umano. Si deve a loro la vittoria. E poi, come sindaco di Benevento, ringrazio i miei consiglieri, che sono stati anche loro determinanti per l’avvio di questo nuovo corso. Neppure nel mio periodo aureo c’era un “mastelliano” al Comune capoluogo ed alla Provincia. Dopo tanti dispiaceri patiti, sono proprio contento del risultato. Gli avversari, a differenza di quanto lasciano intendere, pensavano al colpo grosso. Ah dimenticavo, mai visti prima di ora a Benevento, Presidente regionale e Vicepresidente della Giunta così presenti come negli ultimi giorni. La vittoria poi ad Avellino, dove il centrodestra si riconferma, mentre da noi va alla Rocca dopo 20 anni, mi spinge sempre più a dare dignità politica alle aree interne.

Certo, se penso a due anni fa, quando contavo ingiuste umiliazioni e cattiverie, e poi alla presa della bastiglia a Benevento, all’Ato ed ora alla Rocca dei Rettori, beh sono contento ma più responsabilizzato. Grazie ai cittadini di Benevento ed a tutti quelli con i quali mi piace condividere questo successo”, conclude Mastella.