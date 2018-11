Di Maria alla Rocca. La soddisfazione di Lonardo (FI) La senatrice: "Abbiamo fatto una battaglia a mani vuote, senza potere"

“Sono felicissima per la grande vittoria riportata dalla squadra, capeggiata da Clemente Mastella, per la vittoria di Antonio Di Maria alla presidenza della Provincia di Benevento. Abbiamo fatto una battaglia a mani vuote, senza potere, combattendo contro tutti i colossi Regione, Provincia e quanto altro". Così la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo commenta l'elezione di Di Maria a presidente della Provincia.

"Di Maria è uomo del fare, ha dimostrato che, con umiltà ed abnegazione, si possono raggiungere grandi risultati. Parlano per lui le cose realizzate nel suo Comune e la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, che ha amministrato per diversi anni.

Gli formulo gli auguri più sentiti di un buon lavoro, sicura che farà bene. Ad maiora!”