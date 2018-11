Ricciardi (M5S): "Vicina a Federico e Gianni Festa: coraggio" Dopo le minacce di morte ricevute dai colleghi: "Sono esempi: la stampa deve essere libera"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Sabrina Ricciardi, è intervenuta (per ora unica tra gli esponenti politici sanniti) per esprimere vicinanza ai colleghi Federico Festa e Giovanni Festa minacciati di morte negli ultimi giorni: "È molto triste venire a conoscenza di questa pagina buia del giornalismo italiano. Massima solidarietà a Gianni Festa, direttore del Quotidiano del Sud, e Federico Festa di Ottopagine, che hanno ricevuto minacce di morte. Questo è quanto ho dichiarato oggi alla stampa assieme alla collega Teresa Manzo, portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle. E sul tema ho visto esprimersi anche il nostro Consigliere regionale campano Vincenzo Viglione. Auspichiamo che le Forze dell'Ordine facciano subito luce su questi atti vili e deprecabili. Nel ricordare la grande competenza e professionalità di Federico e Gianni Festa, esempi illuminati del giornalismo italiano, rimarchiamo la nostra vicinanza istituzionale. Onore al coraggio di questi giornalisti che rischiano ed osano per salvaguardare la libertà delle persone. Libertà, una parola così semplice, ma così profonda e complessa. Grazie alla libertà possiamo essere puri di mente, cioè avere la possibilità di capire quel di cui abbiamo bisogno senza lasciarci condizionare. Ed è quello per cui lotta il mondo ogni giorno. Come si fa a non esser vicini, a non esser solidali, a non dare coraggio a persone che lottano per questo. Non è facile far comprendere quanto sia difficile lottare per la libertà. Siamo condizionati quotidianamente, è la cosa più difficile da ottenere. E’ necessario che la stampa possa sentirsi libera di denunciare, perché la gente deve sapere, e solo se sa, può effettuare delle scelte libere. Non a caso ho fortemente voluto essere co-firmataria di un testo di legge a tutela della libertà di stampa. La libertà garantisce il nostro libero arbitrio. Non dimentichiamolo mai".