Gazebo della Lega su Corso Garibaldi: "Difendiamo italiani" Ricciardi: "C'è molto ottimismo: avanti con il cambiamento"

Domani e dopodomani la Lega sarà in strada con i Gazebo per raccogliere adesioni e informare i cittadini sulle attività portate avanti:

"Lega per Salvini Premier Benevento ha organizzato un gazebo con lo scopo di divulgare l’azione incisiva di Matteo Salvini al governo, per promuovere le adesioni, per continuare la campagna di ascolto con la comunità sannita.

“Una valanga di entusiasmo e di consenso investe la nuova direttrice politica tracciata da Matteo Salvini, a difesa degli interessi dell’Italia e degli Italiani - afferma Luca Ricciardi, coordinatore provinciale della Lega Benevento -. Avanti con il cambiamento in Europa e alla Regione, al fianco di chi davvero ha il compito di scegliere da chi farsi rappresentare, ovvero il popolo sovrano”.

Il gazebo si terrà sul Corso Garibaldi (altezza Prefettura di Benevento) sabato pomeriggio dalle ore 16,00 e domenica mattina dalle ore 10,30".