I consiglieri mastelliani esultano per la vittoria di Di Maria Chiusolo e Quarantiello: "Grandissima soddisfazione, ora parte un nuovo percorso"

Auguri di buon lavoro a Di Maria anche dai capigruppo in consiglio comunale delle compagini mastelliane, Molly Chiusolo e Giovanni Quarantiello: "Esprimiamo anche a nome dei colleghi dei due gruppi consiliari grandissima soddisfazione per lo straordinario risultato ottenuto.

Siamo sempre stati convinti che Antonio Di Maria, per le sue doti umane, professionali e politiche, nonché per l’impegno costantemente profuso, fosse la persona giusta per ricoprire la carica di Presidente della Provincia di Benevento…e gli esiti elettorali ci hanno dato ragione!!

Da oggi inizia un nuovo percorso con la consapevolezza che si avvierà una proficua collaborazione istituzionale tale da anteporre, prima di ogni cosa, gli interessi del nostro territorio.

Caro Presidente, ti facciamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro!"