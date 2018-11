Mastella contro grillini: "Sospendere prescrizione? Arroganti" Il sindaco: "L'idea che l'imputato sia colpevole è incostituzionale"

Si scaglia contro i grillini Clemente Mastella, anche alla luce della vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista, per la proposta di sospendere la prescrizione nei processi: " grillini hanno proposto la sospensione della prescrizionenei processi . Vorrà dire che i processi saranno eterni ed i fondamenti dello stato di diritto calpestati . L’ idea che L’ imputato sia di per se ‘ colpevole e ‘ : arrogante , ideologica , incostituzionale"

Di qui il riferimento alla vicenda giudiziaria vissuta da Mastella e conclusasi nel settembre del 2017: Nella maggior parte dei casi invece , vedi il mio , si va a processo da colpevoli , ingiustamente ma se ne esce innocenti . Se ho atteso 11 anni per la fine del mio calvario giudiziario ,quanti ne avrei attesi nella ipotesi sciagurata del ministro ... malafede ?"