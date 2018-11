Mastella: "Regionali?S fide sono tante, non c'è solo De Luca" Il sindaco: "Bisogna trovare il candidato capace di vincere"

E' tornato a parlare delle provinciali Mastella questa mattina a margine della commemorazione dei defunti. Per il sindaco quello ottenuto con Di Maria è stato un risultato importantissimo che apre un nuovo corso per la Rocca: “Risultato straordinario nonostante ingerenze indebite, con presenze massicce di De Luca e Bonavitacola che non erano mai stati così presenti . Abbiamo dimostrato che si può andare avanti anche senza una ragnatela di rapporti. Mi fa piacere anche per Avellino dove ha vinto il centro destra. Gli otto voti a Damiano tra i consiglieri comunali di Benevento? Non c'è un problema, ha ottenuto voti solo al di fuori della mia maggioranza, mentre Di Maria ha avuto 23 voti che sono tantissimi”.

E sull'impegno annunciato alle prossime elezioni regionali Mastella non chiarisce in quale veste scenderà in campo: “ Regionali? Sono tanti quelli da sfidare, mica solo De Luca, anche sul piano interno. Io ho detto che saranno candidate le aree interne, con tutto il loro bagaglio enorme, perché è tornato prepotente uno squilibrio a vantaggio delle aree costiere e di Salerno in particolare. Vedremo, bisogna scendere il candidato capace di vincere Seconda giovinezza da San Giovanni a Santa Lucia? Vedremo, sono contento di fare il sindaco di Benevento, non sono ossessivamente legato a una dimensione regionale. Porrò la questione delle aree interne di certo, ora che si può fare con maggior forza rispetto a prima. Non ho tutto il potere in mano, sarebbe una visione arrogante”.