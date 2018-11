Sanità. Il sindaco Valentino (Pd) tuona contro De Luca" Il primo cittadino di Sant'Agata: "Non credo siano 'idiozie' le posizioni delle istituzioni"

In merito alle ultime dichiarazioni rese dal Presidente Commissario ad Acta De Luca relativamente al Pronto Soccorso del Sant’ Alfonso Maria De’ Liguori e del Saut di Limatola, il sindaco della città di Sant'Agata de’ Goti Carmine Valentino dichiara : "Il mantenimento del PS al Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori non è certamente garantito dal trasferimento notturno degli operatori e mezzi del Saut di Limatola. Non credo siano 'idiozie' le posizioni formalizzate ed assunte dalle Istituzioni del territorio per il mantenimento del Pronto Soccorso nel tempo. La soluzione annunciata da De Luca non è una soluzione accettabile e non è condivisa da Nessuno. Men che meno dai cittadini, come dichiarato da De Luca stesso, perché questa è cosa ben diversa da quanto richiesto. In merito alle dichiarazioni del collega Sindaco di Limatola, Domenico Parisi , non posso che convenire perché pone questioni serie. Noi rappresentiamo, con il nostro impegno, le nostre comunità nelle istituzioni. Le nostre rimostranze non possono essere etichettate come 'idiozie' oggi, una 'chiavica' ieri. Si è ormai andato oltre, ed ognuno, a questo punto, si assuma le proprie responsabilità. In primis De Luca, ma anche chi, da tempo, sta strumentalizzando questioni serie come quelle della riorganizzazione dei servizi della Sanità nella nostra provincia. Oggi tutti siamo chiamati a dar conto del nostro impegno. Io sarò sempre a fianco di chi, cittadini, associazioni, comitati, istituzioni, vorrà condurre una battaglia che viene da lontano e che, certamente, non si è conclusa qua. Perché l’unica idiozia vera e’ cercare di calpestare i diritti dei cittadini con parole, anche scomposte, che vengono sistematicamente sconfessate dai fatti e dagli atti di chi, evidentemente, ha altre priorità. La mia, la nostra assoluta priorità è la tutela della salute di questa vasta e preoccupata popolazione, che non può prescindere dal mantenimento del Pronto Soccorso al Sant' Alfonso!"