Mastella: "Nessuno tenti di commissariare Ato rifiuti" Il sindaco: "Denunceremo colpi di mano: le sconfitte si accettano"

Ancora polemiche sull'Ato Rifiuti di Benevento, il primo cittadino Mastella avverte: "A nessuno venga in mente di tentare di commissariare l'Ato rifiuti ora che si sta avviando una ricostruzione corretta e democratica per una gestione che sta superando la paralisi e tante difficoltà. Come mai questi pruriti non sono venuti prima, quando tutto era stentato, nonostante la buona volontà della presidente? Non consentiremo colpi di mano e li denunceremo. Le sconfitte si accettano e la partita non può avere arbitri parziali"