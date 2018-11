Sguera (Fi): "Sant'Agata: ora andare oltre appartenenze" Il coordinatore cittadino di Forza Italia: "Si lavori in sinergia per tutelare i cittadini"

Lavorare assieme, al di là delle appartenenze partitiche, per scongiurare la chiusura del pronto soccorso di Sant'Agata De Goti. E' la richiesta di Vincenzo Sguera, coordinatore cittadino di Forza Italia, alle istituzioni: "In merito alla problematica avente ad oggetto lo spostamento della postazione del 118 nelle ore notturne dal Comune di Limatola al punto di primo intervento di Sant’Agata de’ Goti, riteniamo opportuno un intervento compatto di tutte le Istituzioni competenti, al fine di ottenere risposte concrete dalla Regione Campania. È ora di mettere da parte le appartenenze politiche e lavorare in sinergia, ognuno per la propria parte, onde difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini del Sannio. Apprezziamo che il segretario provinciale del PD si sia ravveduto, ridimensionando la figura del Governatore e condividendo finalmente le iniziative - tempestivamente portate avanti da Forza Italia ed in primis dal Sindaco di Benevento - tese, tra l’altro a garantire il corretto funzionamento del pronto soccorso. L’intera classe dirigente del PD si è resa conto -meglio tardi che mai- della totale carenza di interlocuzione con il Presidente De Luca che, ignorando le istanze del nostro territorio, ingerisce autonomamente ed in modo scelerato nelle scelte che ci riguardano; consequenzialmente, tutti gli amministratori che hanno davvero a cuore il rispetto dei diritti inviolabili -come quello alla salute- devono porre in essere ogni opportuna iniziativa per essere al fianco dei Sindaci e dei cittadini di Limatola e di Sant’Agata de’ Goti".