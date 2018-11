Reale: "Vicina soluzione per l'emergenza abitativa in città" "Domani incontro con Pessina per la realizzazione di 132 alloggi di housing sociale"

Potrebbe arrivare domani un ulteriore passo in avanti importante nella vertenza abitati di Benevento. Ci sarà domani infatti l'incontro tra l'amministrazione comunale e la ditta Pessina per la realizzazione dei 132 alloggi di housing sociale, progetto da tempo bloccato. A spiegare la situazione è stato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Benevento, Antonio Reale,che ad Ottochannel ha dichiarato: “L'iter è ormai in fase conclusiva: la Regione ha sbloccato i fondi ed ha rimodulato il finanziamento, portandolo dai 9 milioni a fondo perduto e 9 a fondo agevolato a 11 milioni come contributo in conto capitale. Domani ci sarà l' incontro con Pessina, ditta individuata per realizzare gli alloggi, e se è ancora interessata si procederà realizzando gli alloggi e portando quasi a risoluzione la vertenza abitativa di Benevento”.

Già perché il 25 per cento degli alloggi di nuova costruzione erp e di housing sociale che saranno realizzati a Benevento saranno destinati a chi vive in condizioni di emergenza, in particolare a chi vive nelle scuole dopo l'esplosione della vertenza abitativa che ha toccato il culmine nel 2013. Reale ha infatti spiegato: “In epoche diverse l'housing sociale era stato accantonato e si erano fatti solo annunci e proclami. Io ho ripreso i documenti all'Iacp avviando interlocuzione con la Regione per dare risposte ai cittadini come già avvenuto per gli alloggi erp. Se ci sarà accordo con la ditta credo che prima di fine anno partiranno i cantieri per l'housing sociale, si tratta di 132 alluggi, di questi un quarto rivolto all'edilizia residenziale, quindi circa 30 alloggi saranno di edilizia agevolata e concessi alle famiglie meno abbienti”.