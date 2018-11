Palazzo Mosti: Antonio Reale nuovo vicesindaco Sguera (FI): "Grandi doti umane e politica, soddisfazione per Forza Italia"

Prosegue la rotazione trimestrale dei vicesindaci a Palazzo Mosti: dopo Picucci è la volta di Antonio Reale. Lo ha annunciato oggi il primo cittadino Mastella dopo l'attribuzione delle deleghe.

Per Reale, già assessore all'Urbanistica, le congratulazioni del coordinatore cittadino di Forza Italia Vincenzo Sguera: "Il coordinamento cittadino di FI si congratula con l’assessore Antonio Reale, chiamato a ricoprire la prestigiosa carica di vicesindaco. Il gruppo tutto ne esalta le doti morali ed umane, certo che egli saprà ricoprire egregiamente il suo nuovo ruolo, supportando il primo cittadino e coadiuvandolo nella gestione delle numerose questioni da affrontare. D’altro canto Reale ha già ampiamente dimostrato le sue particolari qualità politiche alla guida dell’assessorato cui è stato preposto, raggiungendo ottimi risultati ed affrontando con determinazione le tante problematiche che attanagliano la nostra città. Momento particolarmente importante, dunque, per Forza Italia: il partito, oltre al ruolo preminente svolto in provincia per l’elezione del Presidente, oggi annovera un Senatore della Repubblica, il Sindaco della città, cinque Consiglieri Comunali, due Assessori, di cui uno ora facente funzioni anche di Vicesindaco ed al quale vanno gli auguri di buon lavoro".