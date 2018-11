Di Maria: "Tante difficoltà, pronto ad ascoltare tutti" Il presidente della Provincia: "Conto sulla collaborazione degli amministratori e dei consiglieri"

Un sentito e sincero ringraziamento è stato espresso dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, alle Autorità ecclesiastiche, civili e militari, ai Sindaci, ai Consiglieri Provinciali e Comunali, ai Rappresentanti degli Organi dello Stato e delle Istituzioni, ai Sindacalisti, agli Industriali, ai Rappresentanti delle categoria produttive, alla Stampa, ai semplici cittadini che gli hanno voluto inviare gli auguri per il risultato elettorale del 31 ottobre scorso.

“Sono onorato” – ha dichiarato il Presidente Di Maria – “per il consenso espresso nei miei confronti da tanti Sindaci e Amministratori Comunali e sono commosso per le attestazioni di vicinanza e di sostegno che da più parti mi sono state espresse con simpatia e calore. Sono ben consapevole della difficoltà del lavoro che mi attende alla Rocca dei Rettori in una congiuntura storico-economica assai delicata e con tante emergenze che travagliano il Sannio; ma sono altrettanto determinato, contando sulla leale, operosa e fattiva collaborazione della macchina amministrativa dell’Ente e sull’impegno del Consiglio Provinciale, per adempiere con trasparenza e rigore al mio mandato. Intendo affrontare le gravosi questioni sul tappeto ascoltando tutte le voci e tutte le proposte, con l’unico obiettivo di servire il territorio e la meravigliosa gente del Sannio”.