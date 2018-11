De Lorenzo: "Pd vicino a Rosita Galdiero" Il segretario cittadino: "Abbiamo il dovere di difendere chi si batte per i lavoratori"



Il segretario cittadino del Pd, Giovanni De Lorenzo, interviene per portare la sua solidarietà e quella del circolo cittadino alla segretaria provinciale della Cgil, Rosita Galdiero, oggetto di minacce negli ultimi giorni: "A nome mio e del Circolo Cittadino del Partito Democratico esprimo profonda solidarietà e vicinanza alla segretaria provinciale della CGIL di Benevento, Rosita Galdiero, vittima per l'ennesima volta di atti intimidatori. Tutte le forze democratiche ed istituzionali hanno il dovere di difendere e di proteggere chi si batte per i lavoratori, per il territorio, per la legalità. Spero, quindi, vivamente che possa esser fatta luce quanto prima sulla vicenda".