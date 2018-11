Ponte Valentino: plauso del commissario per risanamento Vadalà "Apprezzamento per l'impegno profuso dal Comune nel risanamento discarica"

Il sindaco Clemente Mastella rende noto che il Commissario straordinario per gli interventi necessari all’adeguamento delle discariche abusive, Giuseppe Vadalà, a seguito della dichiarazione di regolarizzazione del sito di località Ponte Valentino da parte della Commissione Europea, ha inviato una nota al Comune di Benevento per esprimere “vivo apprezzamento per l’impegno profuso” dall’Ente nell’opera di risanamento.

Impegno che, secondo il Commissario, ha consentito di raggiungere l’obiettivo di rendere la discarica non più pericolosa per la salute umana e per l’ambiente e di non pagare più alcuna penalità per tale sito da parte dello Stato italiano.