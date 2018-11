De Magistris: "Lonardo in antimafia? A volte ritornano" Il sindaco di Napoli sulla designazione di Lady Mastella in commissione parlamentare antimafia

E' stata indicata dal suo gruppo parlamentare, Forza Italia, come componente della commissione parlamentare Antimafia, Sandra Lonardo Mastella, senatrice del partito azzurro. Una rivincita, se vogliamo, dopo che fu indicata tra gli “impresentabili”nel 2015 proprio dalla ex presidente della Commissione Antimafia, Rosy Bindi.

Sulla circostanza tuttavia è arrivata oggi una battuta al vetriolo da parte del sindaco di Napoli De Magistris, che indagò su Mastella nell'inchiesta Why Not . A Radio Crc infatti il primo cittadino di Napoli ha dichiarato: «Verrebbe da dire a volte ritornano. Io e Mastella abbiamo in comune solo il fatto di essere sindaci, da lui mi divide tutto, il modo di intendere la morale e la politica. Questo è evidentemente il segno del forte cambiamento che sta avvenendo nel nostro Paese»